Политика

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины беглого олигарха Александра Онищенко. Об этом свидетельствует постановление суда, датированное 17 июля.

Фотокопию документа опубликовал в Facebook представитель общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин.

В соответствии с ним, отменено предыдущее решение Шестого апелляционного админсуда по Онищенко, а также признано противоправным постановление ЦИК от 24 июня 2019 года.

А поводом для принятия определения суда стали «нововыявленные» обстоятельства — так, фигурант дела якобы представил документальное подтверждение того, что в течение последних трех лет Онищенко обучался верховой езде, а конном клубе «Средиземноморский конный тур Олива Нова» (Испания).

В связи с этим суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты от «Социалистической партии Украины» в мажоритарном избирательном округе № 93 в Киевской области.

Напомним, 26 июня Верховный Суд поддержал позицию ЦИК в деле Онищенко и отказал ему в праве вернуться в Раду нового созыва. В своем определении судьи Верховного Суда напомнили о цензе оседлости: лицо считается постоянно проживающим в Украине, если выезжает за границу не дольше, чем на 90 дней разово и не чаще, чем на 180 дней в год.

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