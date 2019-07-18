- 17:30 Успеть до 31 июля: Минобразования сделало важное разъяснение для абитуриентов
- 17:27 В пятницу начинайте худеть, а во вторник берегите голосовые связки: гороскоп на неделю
- 17:07 Люди подождут: в Подмосковье из-за визита патриарха Кирилла заблокировали работу скорой помощи
- 17:04 «Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор», — Омельченко
- 17:02 Женщина, потерявшая детей и мужа в жуткой автокатастрофе под Николаевом, умерла спустя сутки в больнице
- 17:01 В Запорожской области водитель "под кайфом" насмерть сбил двух велосипедистов
- 16:48 Выдворенный из Украины турецкий "вор в законе" вернулся, чтобы взять под контроль преступный мир Киева
- 16:35 Зеленский дал гражданство еще 9 иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
- 16:33 Неожиданный поворот: киевский суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом скандального экс-нардепа Онищенко
- 16:13 Мошенница «кинула» детей: в Киеве задержали туристическую аферистку
- 16:10 Избирательный процесс в отдельных округах угрожает международному имиджу Украины, — политолог
- 16:09 Смерть после задержания: полиция показала свою видеоверсию инцидента в Кропивницком
Неожиданный поворот: киевский суд обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом скандального экс-нардепа Онищенко
Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины беглого олигарха Александра Онищенко. Об этом свидетельствует постановление суда, датированное 17 июля.
Фотокопию документа опубликовал в Facebook представитель общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин.
В соответствии с ним, отменено предыдущее решение Шестого апелляционного админсуда по Онищенко, а также признано противоправным постановление ЦИК от 24 июня 2019 года.
А поводом для принятия определения суда стали «нововыявленные» обстоятельства — так, фигурант дела якобы представил документальное подтверждение того, что в течение последних трех лет Онищенко обучался верховой езде, а конном клубе «Средиземноморский конный тур Олива Нова» (Испания).
В связи с этим суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты от «Социалистической партии Украины» в мажоритарном избирательном округе № 93 в Киевской области.
Напомним, 26 июня Верховный Суд поддержал позицию ЦИК в деле Онищенко и отказал ему в праве вернуться в Раду нового созыва. В своем определении судьи Верховного Суда напомнили о цензе оседлости: лицо считается постоянно проживающим в Украине, если выезжает за границу не дольше, чем на 90 дней разово и не чаще, чем на 180 дней в год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...