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В пятницу начинайте худеть, а во вторник берегите голосовые связки: гороскоп на неделю
ЧЕТВЕРГ. Следует беречься обострений аллергикам и астматикам. Хорошее время для лечения заболеваний печени, что надо взять на заметку представителям Стрельца и Рыб. Рекомендуются упражнения для ног. Можно начинать избавляться от вредных привычек, в том числе переедания. Стоит посидеть на разгрузочной диете.
ПЯТНИЦА. Возможны ухудшения у тех, кто страдает заболеваниями печени, особенно уязвимы представители Стрельца и Рыб. Следует беречься аллергикам. Хороший день для посещения сауны, бассейна. Рекомендуется начинать худеть. Показаны диеты, лечебное голодание.
СУББОТА. Старайтесь не переутомляться, так как могут беспокоить головные боли, бессонница. Возможны ухудшения у тех, кто страдает заболеваниями глаз, особенно важно беречься представителям Овна. Показан массаж шейного отдела позвоночника. Можно записаться на консультацию к психологу или психотерапевту. Полезны умеренные физические нагрузки. Ешьте кисломолочные продукты и фрукты.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Многие люди могут жаловаться на бессонницу, головные боли, головокружение. Особенно уязвимы представители Овна и Рака. Старайтесь не переутомляться, вовремя ложитесь спать. Лучше отказаться от жирной пищи и алкоголя. Можно позволить себе что-то сладкое.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Уязвимы горло и голосовые связки, особенно у представителей Тельца и Рака. Возможны ухудшения у людей, страдающих хроническим фарингитом, тонзиллитом. Повышается вероятность подхватить простуду. Включайте в рацион каши, кефир, овощи и фрукты.
ВТОРНИК. Берегите голосовые связки. Старайтесь не переедать. Представителям Тельца и Девы стоит сходить к гастроэнтерологу. Показаны продолжительные пешие прогулки. Если нет противопоказаний, стоит посидеть на диете или поголодать. Будут полезны водные процедуры, массаж.
СРЕДА. Повышается вероятность травм, поэтому нельзя переусердствовать в спортзале. Ослаблены люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы, особенно следует беречься представителям Близнецов и Козерога. Могут обостряться остеохондроз, ревматизм. Многие люди плохо переносят духоту, запах табачного дыма. Старайтесь чаще проветривать помещения, подолгу гулять на свежем воздухе. Полезна пища, богатая кальцием.
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