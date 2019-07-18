Украина

Россия доставляет на Донбасс все больше противотанковых ракетных комплексов с целью поражения украинской бронетехники, а также актвизирует снайперов. Прежде всего это заметно на Северодонецком и Мариупольском направлениях, констатируют в Штабе Операции объединенных сил (ООС).

Командующий сил ООС Александр Сырский объясняет такую тенденцию близостью указанных территорий к границе с РФ, а также недавней потерей российско-террористическими войсками стратегических позиций под Водяным.

Воины должны быть в состоянии постоянной боевой готовности и адекватно реагировать на вражеские провокации, подчеркнул военный.

«Это тот случай, когда „Хаммер“ с белым флагом и красным крестом был поражен на расстоянии около 2 км. Это расстояние, когда все атрибуты четко заметны. Кроме того, на днях подобный случай произошел неподалеку от Широкино. В транспортное средство ЗИЛ-131, которое перевозило воду, попал ПТРК, и пятеро наших военнослужащих получили ранения разной степени тяжести», — напомнил Сырский в интервью Армия FM.

Он акцентировал внимание на том, что запрета на использование оружия нашими военными в зоне ООС не существует и каждый командир имеет право принимать решение ради сохранения жизни военнослужащих.

Напомним, при обстреле санитарного автомобиля 1 июля погибли старший матрос Сергей Майборода и военный медик Ирина Шевченко. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко упрекнул генсека ООН в отсутствии реакции на провокационный обстрел.



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