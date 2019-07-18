СМИ узнали, кого Зеленский может назначить главой Минобороны

Украина

Должность министра обороны может получить молодой бизнесмен Андрей Загороднюк, отец которого близок к Игорю Коломойскому. О том, кем могут заменить Стемпана Полторака, пишет «Обозреватель».

По информации «Обозревателя», Загороднюка с одним из самых важных министерств связывают несколько общественных должностей. Вначале он входил в Совет волонтеров при ведомстве, а затем возглавил Офис реформ Минобороны, который финансируется за счет международных грантов.

Андрей Загороднюк за короткое время стал внештатным советником президента Владимира Зеленского. Кроме того, вместе с членом Зе! Команды Айварасом Абромавичюсом он вошел в наблюдательный совет «Укроборонпрома». Теперь же «нефтяник в третьем поколении» (как он себя называет) претендует на должность министра обороны.

По данным «Обозревателя», молодому реформатору помогают связи отца Павла Загороднюка, который, помимо прочего, входит в состав Наблюдательного совета «Укрнафты» (один из акционеров — Игорь Коломойский). Также Андрей Загороднюк пользуясь связями отца в 2005 году открыл собственный бизнес — Discovery Drilling Equipment. Компания также занимается поставкой оборудования для газодобывающих компаний. А в 2015-м Загороднюк стал волонтером — помогал военнослужащим, поставлял технику. А позже его занятия легализовали, создав так называемый Совет волонтеров. На этом карьера молодого человека не остановилась — на грант при министерстве открыли Офис реформ. Теперь же, по информации «Обозревателя», ни дня не работая в военной сфере, его лоббируют на должность министра.

«В случае, если выходец из крупного бизнеса, который зарабатывает на госзаказах, займет должность в правительстве, это не только создаст коррупционные риски, конфликт интересов, но и спровоцирует напряженную ситуацию в ведомстве. Например, крупнейшие тендеры государственной компании „Укргаздобыча“ доставались, в частности, компании „Надра Геофизичка“. Она через кипрскую Nadra group public company limited принадлежит Павлу Загороднюку. Загороднюк-младший не имеет отношения к военному делу, не имеет знаний в оборонной сфере и в лучшем случае сможет наладить поставки питания. В период военных действий и открытой угрозы со стороны России, министр обязан разбираться во всех процессах и быть экспертом в обороне», — пишет «Обозреватель».

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