Стал известен соперник «Зари» во втором отборочном раунде Лиги Европы

Спорт

В четверг, 18 июля, определился оппонент луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Путевку в следующий этап турнира подопечные Виктора Скрипника (на фото) оспорят в противостоянии с вице-чемпионом и обладателем Кубка Черногории «Будучностью». Первая встреча соперников состоится 25 июля на стадионе «Градски» в Подгорице, ответная — 1 августа на «Славутич Арене» в Запорожье (стоимость билетов — 30, 50, 70 и 100 гривен).

Команда экс-наставника сборной Черногории Бранко Брновича, в составе которой всего четыре легионера (два серба, словенец и сенегалец), в первом раунде квалификации дважды одолела эстонский клуб «Нарва Транс»: в гостях — 2:0 (Иванович, 12, Мийич, 88) и дома — 4:1 (Вучич, 2, Бакич, 49, Перович, 56, Зарубица, 78 — Головлев, 39).

Кстати, еще до первой очной дуэли (по итогам жеребьевки 22 июля) «Заря» и «Будучность» узнают своего потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Отмечу, что в рамках подготовки к сезону луганчане 18 июля провели в Запорожье спарринг с еще одним нашим полпредом в Лиге Европы «Мариуполем», обыграв команду Александра Бабича — 3:1 (Михайличенко, 10, Вернидуб, 52, Будковский, 73 — Чурко, 57).

Напомним, что в прошлом сезоне «Заря» еще под руководством Юрия Вернидуба прошла в третьем отборочном раунде Лиги Европы португальскую «Брагу» (1:1 — дома и 2:2 — в гостях), а в раунде плей-офф едва не выбила из турнира немецкий «Лейпциг» (0:0 — на своем поле и 2:3 — на выезде).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что контракт с «Зарей» подписал бывший футболист «Байера».

Фото ФК «Заря»



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