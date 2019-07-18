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Как и хотели в Кремле: уволен гендиректор грузинского телеканала, в эфире которого обматерили Путина

В Грузии уволили генерального директора телеканала «Руставі-2» в эфире которого публично обматерили Путина. Соответствующее кадровое решение принял новый владелец телеканала, бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Ники Гварамии он назначил на руководящую должность своего юриста Паату Салию.

Примечательно, что незадолго до увольнения Гварамия заявлял, что контракт с телеканалом у него подписан до 31 декабря 2020 года и уходить с канала он не собирается.

Сразу же обнародования информации о своем увольнении гендиректор канала заявил о политических мотивах этого решения и давлении на владельца канала со стороны главы МИД России Сергея Лаврова и лично президента РФ Владимира Путина, которые «требовали» закрыть телеканал. Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним, 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время своей авторской программы «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина. В наказание руководство телеканала приняло решение о временном отстранении его от эфира.

8 июля Ника Гварамия признал, что грубая нецензурщина в адрес Путина была «неуместной, безвкусной и вредящей той борьбе, частью которой должна была стать».

После этого в СМИ напомнили, что перед Габунией нецензурное выражение в адрес лидера РФ допустил еще один грузинский журналист в 2013 году.



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