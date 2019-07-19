Купил виллу и новенькую Tesla: украинец-тестировщик обокрал Microsoft на 10 млн долларов

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Полиция США арестовала 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука, которого обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в компании Microsoft. Об этом пишет издание Marketwatch.

Сообщается, что с августа 2016 по июнь 2018 года Владимир Кващук работал в Microsoft. Сначала он был контрактным сотрудником, а потом устроился в штат и трудился в городе Рентон, штат Вашингтон. Украинец был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

Издание уточняет, что тестировщики Microsoft могут совершать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Но Кващук вместо «физических товаров» покупал по скидкам подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам по заниженным ценам.

«Мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $ 116 тыс., купить себе автомобиль Tesla стоимостью $ 162 тыс. и виллу у озера стоимостью $ 1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы на банковский счет Кващука поступили $ 2,8 млн», — говорится в сообщении.

Microsoft уволила Кващука после внутреннего расследования, которое запустили из-за резкого скачка в использовании подарочных карт. Сейчас украинец арестован, ему предъявлены обвинения. Если экс-тестировщика признают виновным, ему грозит до 20 лет в тюрьме и штраф в $ 250 тыс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком разоблачили мошенника, который похитил 2,2 миллиона гривен благотворительных средств. Так, 30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или телевизионных сюжетах, в которых шла речь о сборе денег на лечение детей или тяжелобольных людей. Затем он применял различные способы для блокирования сим-карт потерпевших и получал доступ к мобильному банкингу, и снимал деньги со счета.

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