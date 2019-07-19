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В Индии мужчина не стриг и не мыл волосы в течение 40 лет (удивительные фото)
В Индии, женщины массово удаляют себе матки, живет странный человек по имени Сакал Дев Тудду, который 40 лет не стриг волосы и не мыл голову, из-за чего они сбились в один огромный дред и достигли длины в несколько метров. Об этом пишет Metro.
По словам Сакала, стричься ему запрещает бог, приходящий во сне.
Будучи человеком верующим, мужчина воспринял это как божественное благословение.
Выходя на улицу, он складывает волосы на макушке и покрывает их белой тканью.
Тудду не пьет, не курит и следует религиозным устоям. У него есть жена, шестеро детей и семеро внуков. На протяжении 31 года индус работает в департаменте лесного хозяйства и помогает местным жителям лечить бесплодие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты одного из научных учреждений Германии изучили возможности укрепления волосяных фолликул и избавления от неприятного явления для многих мужчин, появления лысины. Для усиления роста волос и избавления от выпадения можно наносить кофеин на фолликулы. В ходе экспериментов такой метод останавливал процесс облысения на 20 процентов.
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