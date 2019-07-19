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Опасности отдыха на курорте: «горящие» путевки способствуют росту заболеваемости раком кожи
Дешевые горящие туры и путевки названы учеными из Великобритании серьезным фактором повышенной заболеваемости раком кожи, которая отмечается в этой стране в последние годы. Об этом пишет Daily Mail.
Издание опубликовало тревожную статистику: среди жителей Великобритании резко выросла статистика случаев меланомы — самого агрессивного и смертоносного типа рака кожи. Среди британцев в возрасте с 25 до 49 заболеваемость меланомой увеличилась, если считать с 1990-х годов, на целых 70%.
«Прирост случаев меланомы был зарегистрирован во всех возрастах. Начиная с 2004 года, заболеваемость меланомой увеличилась на 45%. Среди самых распространенных видов рака в стране меланома поднялась на три строчки, переместившись с восьмого места на пятое»,— констатируют эксперты.
По мнению ученых, такому росту способствуют дешевые пакетные туры и скидки на полеты, позволяющие людям чаще отдыхать в тех местах, где они могут подвергаться сильному солнечному свету. Говоря об этом, ученые напомнили, что полезного для здоровья загара не существует — любой загар является свидетельством реакции обожженной солнцем кожи, пытающейся защититься от вредных ультрафиолетовых лучей.
Эксперты заявили, что почти девять из десяти случаев можно предотвратить, если пользоваться солнцезащитными средствами с высоким содержанием СПФ-фактора. При этом медики порекомендовали использовать защитные кремы от солнца не только в отпуске на пляже, но и в своей обычной жизни, причем даже в облачную погоду.
«Использовать крем минимум 15 СПФ целесообразно с апреля по сентябрь», — сообщили ученые о способе защитить кожу.
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