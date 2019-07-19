«Зимнее» повышение пенсий: кому ждать увеличения выплат

Украина

Помимо «летнего» повышения минимальных пенсий в Украине в 2019 году также запланировано еще одно — «зимнее». Оно связано с тем, что минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму, который пересматривается дважды в год — 1 июля и 1 декабря. Однако, это далеко не все изменения в выплатах, которые анонсировали в правительстве, пишет АиФ.

Поскольку прожиточный минимум вырастет, то, соответственно, и минимальные пенсии станут больше. Если сейчас они составляют 1564 гривны, в декабре к ним прибавят еще 74 гривны. Таким образом, «минималка» составит 1638 гривен.

Кроме того, в правительстве анонсировали повышения пенсий военным с 1 января 2020 года на 25%.

Вице-премьер Павел Розенко также сообщил о том, что в Украине в марте 2020 года пройдет еще один массовый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы.

По его словам, мартовские «прибавки» к пенсиям будут зависеть от принятого осенью новым правительством государственного бюджета.

Напомним, что в июле средний размер пенсии составил более 3 тысячи гривен. Среди «лидеров» по росту пенсий — судьи.

По данным экономистов, пенсионеры-судьи стали получать в первом полугодии текущего года больше на целых 57,8%. Если раньше бывшие служители Фемиды получали 28 702 гривен, то уже в этом месяце их пенсионные выплаты составили 45 305 гривен.

На втором месте по «степени роста» — пенсии по инвалидности. Они увеличились на 20,4%. Из 1995 гривен в начале года выплаты достигли 2402 гривен.

Пенсии по потере кормильца — на 18%. Ранее эта категория граждан получала 2255 гривен/, а сейчас 2661 гривен. Пенсии по возрасту — на 13,6%. В начале 2019 года пенсионеры, которые получали среднюю пенсию 2648 гривен, сейчас получают 3009 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, кому в июле не повысят пенсии, и что делать таким пенсионерам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter