Повышение пенсий в июле: стало известно, кому увеличили выплаты

Украина

В Украине в целом средний размер пенсионной выплаты за I полугодие 2019 года вырос на 13,6%, с 2 646 грн на 1 января до 3 006 грн на 1 июля. Безоговорочным лидером по росту, по-прежнему является «пожизненное денежное содержание судей». Об этом написал глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«За первые 6 месяцев текущего года эта категория пенсионеров стала получать на 58% больше. Мало кто об этом говорит, но такие высокие пенсии толкают многих судей бросать работу и становиться пенсионерами. Параллельно можно вести частную юридическую, адвокатскую или нотариальную практику. Это является элементом судебной реформы, поскольку дает возможность не держаться за должность и уйти на заслуженный отдых. Это освобождает места для тех, кто хочет служить Фемиде, но де-факто желающих примерить судейскую мантию не много», — написал эксперт.

Таким образом, если раньше бывшие служители Фемиды получали 28 702 гривен, то уже в этом месяце их пенсионные выплаты составили 45 305 гривен.

На втором месте по «степени роста» — пенсии по инвалидности. Они увеличились на 20,4%. Из 1995 гривен в начале года выплаты достигли 2402 гривен.

Пенсии по потере кормильца — на 18%. Ранее эта категория граждан получала 2255 гривен/, а сейчас 2661 гривен.

Пенсии по возрасту — на 13,6%. В начале 2019 года пенсионеры, которые получали среднюю пенсию 2648 гривен, сейчас получают 3009 гривен.

Пенсии за выслугу лет — на 11%. В январе их пенсии составляли 2477 гривен, сейчас — 2773 гривен.

Социальные пенсии увеличились всего лишь на 4,7%, то есть на 71 гривну. Сейчас их выплаты составляют 1571 гривну.

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Меньше всего выросли пенсии военных — всего на 3,1%. Однако, стоит отметить, что их размер — 4827 гривен, делает одними из самых больших в Украине после судейских.

В целом средние пенсионные выплаты в первом полугодии увеличились на 13,6%. Таким образом, ранее они составляли 2646 гривен, а сейчас 3006 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года средний размер пенсии превысил 3 тысячи гривен. При этом на начало месяца в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

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