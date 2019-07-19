Мир

«Толстые женщины не попадают в рай»: священник поплатился за провокационное высказывание (забавное видео)

В городе Сан-Паулу в Бразилии священник Марсело Росси начал свое выступление с высказывания о том, что женщины с лишним весом не смогут попасть на небеса.

«Толстые женщины не попадают в рай», — сказал святой отец.

Позже он объяснил, что таким образом хотел спасти прихожан от чревоугодия, пишет Metro.

Однако священник не успел объяснить истинное значение своих слов, так как в этот момент агрессивная упитанная девушка выбежала на сцену и толкнула пастыря вниз.

«Около 50 тысяч шокированных верующих встали со своих мест во время резкого падения священника с лестницы на пол», — говорится в статье.

Представители церкви позже отметили, что пастор цел и невредим. В настоящее время все молятся за состояние его здоровьья.

Видео с падением приобрело невероятную популярность в разных уголках земного шара, что вряд ли можно считать удивительным — во многих странах есть женщины с пышными формами, прелестные округлости которых нравятся мужчинам.

Конечно, многие просмотревшие ролик люди осудили поступок полной дамы, столкнувшей священнослужителя со сцены, однако самому пострадавшему тоже мало кто сочувствует — дескать, может ли простой служитель церкви брать на себя ответственность за то, кто попадет в рай, а кто нет?

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», в мире достаточно ценителей женской красоты формата «плюс сайз». Благодаря им успехом пользуются и пышнотелые модели. Одна из них — 31-летняя Эшли Грэм, которая намерена изменить мир моды и помочь девушкам в теле. Для этого она даже освоила новый для себя бизнес, превратившись из модели в дизайнера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter