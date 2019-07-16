19 июля 2019

Сегодня в столице бельгийской провинции Восточная Фландрия — славном городе Генте начинается ежегодный фестиваль, по праву считающийся одним из самых массовых и весёлых в Европе. Возник этот праздник ещё в начале XIX века, когда каждый район Гента проводил по воскресеньям свои шумные веселья, обычно заканчивавшиеся тем, что рабочая неделя в понедельник начиналась с большим скрипом. И тогда мэрия решила все эти разрозненные праздники объединить в один общегородской, и проводить его с таким размахом, чтобы всей Европе завидно было. Получилось.

Был, правда, в проведении этих фестивалей затяжной перерыв, связанный сначала с Первой мировой, а затем и со Второй мировой войнами. Но в 1969 году, то есть ровно 50 лет назад, праздник решено было возродить окончательно и бесповоротно. И сегодня, как обычно, около полутора миллионов человек съедутся в этот достаточно небольшой, но очень уютный город для того, чтобы петь, плясать, устраивать самые невероятные конкурсы и, конечно же, пить знаменитое бельгийское пиво.

Кстати, о знаменитом бельгийском пиве. Есть в этом городе Генте старинная пивная, в которой вам готовы предложить до двух тысяч сортов пива! Та самая пивная, в которой мы с коллегами-журналистами бывали не раз, несмотря на совершенно дурацкие правила, установленные в ней для посетителей ещё несколько веков назад. ''Прикол'' заключается в том, что прежде, чем у вас примут заказ, вы должны отдать официанту один свой ботинок, который тут же, на ваших глазах, отправится в прозрачной корзине под высоченный каменный потолок, где в таких же корзинах уже раскачивается десяток предметов мужской и женской обуви. И получить назад свой ботинок вы сможете только в том случае, если продемонстрируете кельнеру до дна опустошенный бокал.

Первый раз, не зная тонкостей этой странной традиции, мы заказали (на свою голову!) пиво с многозначительным названием ''Квак''. Больно уж понравилась нам эта звучная возможность ''квакнуть'' бельгийского пивка от всей души. ''Квак'' нам принесли в полуторалитровых бокалах. И это уже настораживало. Тем более, что каждый из этих бокалов состоял из двух колб, соединённых посередине тонким перешейком. И это настораживало ещё больше, потому что пить пиво, с каждым глотком всё нахальнее подливаемое вам и в рот, и в нос из нижней колбы, оказалось делом не таким уж и простым. Но главный подвох ожидал нас в самом конце этого увлекательного пивопоглощения. На дне нижней колбы удивительным образом сосредоточилось граммов 100 крепкого спирта, который предстояло каждому из нас допить обязательно, иначе на улицу пришлось бы выходить покачиваясь и в одном ботинке!

Ну, что вам сказать, друзья мои? На улицу мы вышли, конечно же, в полной обувной амуниции. Но пару последних глотков спирта, ''догнавших'' выпитые перед этим полтора литра крепкого бельгийского пива, о себе дали знать самым очевидным образом. В тот момент объяснять нам всю глубину и размах знаменитого Гентского фестиваля не было уже никакой необходимости…

Представленные сегодня вашему вниманию две замечательные фарфоровые фигурки были найдены мною во время той памятной поездки в Гент в одной из маленьких антикварных лавчонок рядом с площадью Святого Иакова, которая, кстати, традиционно является центром праздничного веселья. А вот как мне удалось после крепкого ''квака'' довезти их в Киев в в целости и сохранности, история умалчивает.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…