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Зеленский — слабый президент, теперь будет и слабая Рада: Украине указали на серьезную угрозу
Украинцам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие годы наше государство будет слабым. Это стало очевидно после президентских выборов в Украине, победитель которых, Владимир Зеленский со своим окружением действуют по правилу героя, которого когда-то играл Зеленский: «Сначала ввяжемся, а потом увидим». Такое мнение в комментарии «ФАКТАМ» высказал известный украинский историк, почетный профессор Киево-Могилянской академии и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
При этом он выразил уверенность в том, что Зеленский не будет пророссийским президентом — ему это не позволят ни общество, ни внешние силы.
«Думаю, у него искренние намерения преобразовать страну. Но одних намерений слишком мало. Из этого делаю вывод: у нас слабый президент. Боюсь, что после победы партии „Слуга народа“ получим и слабый парламент, и, соответственно, слабые государственные институции», — спрогнозировал ученый.
По его словам, он не уверен в том, что общество сможет выполнять функции государства там, где оно будет пробуксовывать, а также в том, что украинцы смогут не только выдержать наступление реваншистов, но и остановить его.
Полный текст интервью с Ярославом Грицаком читайте в статье «ФАКТОВ» «Для единства украинскому обществу нужен мощный враг».
Напомним, ранее легендарный украинский генерал Михаил Забродский заверил украинцев в том, что парадного марша врага по Украине не будет.
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