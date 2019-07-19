Украина

Принятая Европейским парламентом резолюция в поддержку Украины — это четкий сигнал всему миру, и в частности России, о том, что Украина остается в повестке дня ЕС. Наши союзники в Европе готовы продолжить давление на Москву для прекращения агрессии и выполнения Минских соглашений. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил из Страсбурга в прямом эфире телеканала «Украина». Напомним, 18 июля Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России.

«Сегодня было создано мощное проукраинское лобби. Европейский парламент говорит на понятном для мира и, я надеюсь, понятном для россиян языке. Речь шла не просто о политзаключенных — в резолюции страна-агрессор названа страной-агрессором. Агрессия в нейтральных водах Черного моря и Керченского пролива названа актом агрессии. Четко обозначена позиция относительно санкций: если Россия не будет имплементировать Минские соглашения — санкции должны быть усилены.

Это решение 458 депутатов. Это рекордное большинство, которое поддержало украинскую резолюцию. Очень важно, что признана необходимость немедленно выполнить приказ трибунала, изданный по иску Украины в соответствии с подписанными мной директивами: немедленно и безусловно освободить украинских моряков и передать нам военные корабли", — напомнил Петр Порошенко.

Также в первый день работы нового Европейского парламента была сформирована группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Представители этой группы уже на первом заседании ЕП доказали свою принципиальную позицию по защите Украины. Подобный опыт дипломатических побед необходимо использовать и в дальнейшем, чтобы не позволить разрушить международное единство, как это произошло в ПАСЕ несколько недель назад, — подчеркнул лидер «Европейской Солидарности».

«Сложилась группа по выполнению Соглашения об ассоциации. Я горжусь тем, что когда-то сам возглавлял такую группу с украинской стороны. Сегодня именно те, кто вошел в состав этой группы, заняли активную позицию при обсуждении и обеспечили такую безусловную, с убедительным большинством поддержку Украины.

Европейский союз с нами, и Россия не может позволить себе долго игнорировать крупнейшее в мире объединение стран, мощное, сильное — такое как Европейский союз. Мы сделали все для того, чтобы укрепить мировую солидарность в поддержку Украины. И надо сделать выводы тем, кто провалил, к сожалению, ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была попытка России снять санкции — и, к сожалению, она привела там к снятию санкций. Мы не позволим это сделать здесь, в Евросоюзе", — отметил Петр Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пророссийские силы пытаются снять Петра Порошенко с выборов.

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