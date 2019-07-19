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Теперь не укатится: в Украине начали выращивать квадратные арбузы (фото)
В Одесской области впервые начали выращивать органические арбузы, которые при всем желании не смогут укатиться со стола. Дело в том, что арбузы получаются квадратными.
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«Мода» на такой вид бахчевых и фруктов пришла к нам из азиатских стран. Изначально квадратные арбузы начали выращивать в Японии — уже 30 лет. Тем не менее выращивают их только на одном японском острове и в ограниченном количестве — 800 штук за сезон. Необычная форма ягоды получается за счет того, что каждый арбуз созревает в пластиковом или стеклянном ящике, а затем бережно упаковывается. В гривневом эквиваленте стоимость японского квадратного арбуза достигает порядка 4 тысяч гривен.
Полученная под Измаилом партия необычных огромных полосатых ягод — пока только пробная: фермерам интересна реакция европейского рынка для возможного дальнейшего экспорта своей продукции. В Украине же спрос на такую продукцию весьма невелик, квадратными арбузами интересуются разве что рестораны и некоторые торговые сети. Дело в том, что «дизайнерские» арбузы стоят значительно дороже обычных — круглых и продолговатых.
Справка. Биопродукты, или органические продукты — продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования (либо с минимальным использованием) синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных организмов (ГМО).
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