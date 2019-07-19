Массовая гибель людей в Японии — результат поджога из мести за кражу идеи мультфильма

Мир

В пятницу, 19 июля, японские СМИ сообщили новые детали трагедии, которая произошла накануне в городе Киото. Утром 18 июля, здесь произошел пожар в здании всемирно известной анимационной студии Kyoto Animation. По уточненным данным, погибли 33 человека. Еще 35 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Всего в момент начала пожара в трехэтажном здании находились 74 человек. Судьба шести из них остается неизвестной. Большинство погибших задохнулись на пожарной лестнице при подъеме на третий этаж. Инструкция предписывает в случае пожара подняться на плоскую крышу здания.

Как сообщает агентство Kyodo News, в 10:30 по местному времени (04:30 по киевскому времени) в здание ворвался 41-летний мужчина. С криками «Умрите!» он разлил бензин и поджег его. Огонь быстро охватил первый этаж. У тех, кто находился в здании, был только один путь — подниматься на крышу, как того требует инструкция.

Сам поджигатель выбежал на улицу. Его тело горело. Мужчина пробежал всего несколько метров и упал на землю.

Поджигателя доставили в больницу. Вечером его допросила полиция. Он дал признательные показания. По некоторым данным, мужчина принес с собой не только бензин, но и несколько ножей, однако не воспользовался ими.

Он утверждает, что Kyoto Animation украла у него идею одного из своих мультфильмов. И поджог стал местью за это. Однако пока полиция не видит прямой связи между поджигателем и аниме-студией.

Директор Kyoto Animation Хидэаки Хатта рассказал в интервью национальной телекомпании NHK, что студия не так давно получила угрозы по электронной почте. «Они были адресованы нашему офису и отделу продаж, нам угрожали смертью», — сообщил Хатта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования родственникам погибших. По его словам, пожар в Киото — настолько страшное событие, что ему было трудно подобрать подходящие слова. Пожалуй, в современной истории Японии умышленного поджога с таким числом жертв еще не было.

Kyoto Animation — одна из самых популярных в Японии аниме-студий. Ее первым проектом был мультсериал «Стальная тревога? Фумоффу». Он вышел в 2003 году. Спустя два года студия выпустила еще один сериал — Air. Он стал культовым во всем мире. Студия также выпустила несколько полнометражных аниме, снятых на основе популярных мультсериалов собственного производства. Одним из последних проектов Kyoto Animation является аниме Free!

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