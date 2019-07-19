Обладателя Кубка Бельгии исключили из Лиги Европы за договорные матчи

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА) исключил из Лиги Европы бельгийский «Мехелен». Клуб из одноименного городка с населением около 80 тысяч жителей пострадал за участие в договорных матчах.

Примечательно, что сначала УЕФА разрешил команде участвовать на групповом этапе, куда «Мехелен» пробился как обладатель Кубка Бельгии (первый трофей в истории клуба за последние 30 лет!), проведя собственное расследование, но на этой неделе Бельгийский спортивный арбитражный суд одобрил дисквалификацию клуба на один еврокубковый сезон, наложенную национальной федерацией. УЕФА вернулся к расследованию и нашел доказательства вины клуба, в итоге отстранив «Мехелен» от еврокубков.

Добавим, что дело о договорных матчах в Бельгии расследуется с конца 2017 года. Кроме еврокубковой дисквалификации, также было отстранено от футбола на ближайшие 10 лет и руководство клуба.

Таким образом, вместо «Мехелена» на групповой стадии Лиги Европы сыграет «Стандард». «Антверпен» начнет борьбу с третьего отборочного раунда вместо второго, а «Гент» украинцев Игоря Пластуна, Романа Яремчука и Романа Безуса, занявший пятое место по итогам прошлого сезона, получил шанс сыграть во второй квалификации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Брюгге».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter