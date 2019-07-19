Киевского школьника оштрафовали на 100 тысяч за избиение одноклассника: все подробности

Происшествия

В Киеве суд оштрафовал 15-летнего школьника на 100 тысяч гривен за избиение одноклассника. И 100 тысяч гривен — это только моральная компенсация. Еще школьник должен будет выплатить потерпевшему материальный ущерб (почти 2700 гривен). Кроме того, за содеянное школьник получил год условно. Такое решение вынес Деснянский райсуд Киева.

Как выяснили «ФАКТЫ», речь идет о случае, который произошел на территории школы № 259 на проспекте Маяковского еще в январе 2019 года. Тогда на школьном стадионе подрались девятиклассники. Драка стала продолжением конфликта, который возник между подростками раньше. Суд установил, что девятиклассник, оказавшийся на скамье подсудимых, нанес своему однокласснику множество ударов по голове. В результате пострадавший парень попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной пазухи, сотрясением мозга и кровоизлиянием в лобной части.

Девятиклассник избил своего сверстника на стадионе школы №259

Школьника госпитализировали, он провел в больнице несколько недель. Экспертиза показала, что его травмы — средней степени тяжести. Пострадавшему подростку понадобилась операция. В суде его родители рассказали, что даже после лечения у него случаются частые головные боли, бессонница, и ему нужна дальнейшая реабилитация.

По факту произошедшего открыли уголовное производство. Девятикласснику предъявили подозрение по статье «Умышленное нанесение телесного повреждения средней степени тяжести». Он признал свою вину. Но ни он, ни его родители за все это время не оказали пострадавшему никакой помощи. В связи с этим, сказано в решении суда, иск о возмещении моральной компенсации в размере 100 тысяч гривен, суд удовлетворил. Так как сам подсудимый еще несовершеннолетний и нигде не работает, все компенсации обязали выплатить его родителей.

Читайте также: Ногами в живот: в Киеве школьницы жестоко избили сверстницу

В прокуратуре Киева «ФАКТАМ» рассказали, что в этом случае речь не идет о продолжавшейся длительное время травле. Это не буллинг, а драка одноклассников, которая привела к столь серьезным последствиям.

- Учитывая то, что 15-летний обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, суд по согласию обеих сторон пошел по упрощенной процедуре и не исследовал доказательства обвинения, которые сторона защиты не оспаривала, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — В деле фигурировало видео, которое снял свидетель произошедшего на школьном стадионе. Но видео также не исследовалось, поскольку обвиняемый школьник не отрицал предъявленных обвинений. С учетом его возраста и положительных характеристик, суд принял решение об условном наказании. Гражданский иск матери потерпевшего о возмещении материального и морального ущерба на сумму более 100 тысяч гривен был полностью удовлетворен. Указанная сумма будет взыскана с родителей обвиняемого.

Читайте также: Поломали руку и отбили почку: выяснились новые детали зверской расправы житомирских подростков над школьницей

Останутся ли школьники после случившегося в одной школе и в одном классе, не известно. «ФАКТЫ» пытались узнать подробности в школе № 259, но ее директор отказался от комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о первом в Украине судебном решении о буллинге в школе. Его вынес Бориспольский райсуд Киевской области, оштрафовав на 1200 гривен маму школьницы, сфотографировавшей свою одноклассницу в туалете. Также сообщалось, что в Киеве суд оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который бил и оскорблял одноклассников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter