В Одессе задержали подозреваемого в убийства экс-мэра Тирасполя

Происшествия

В Одессе задержан подозреваемый в организации разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя (столицы непризнанного Приднестровья) Андрея Безбабченко. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в мае к правоохранителям обратилась супруга пострадавшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Ранее в Киеве задержали убийцу участницы «Битвы экстрасенсов».

Отмечалось, что обстановка в доме, где жил бизнесмен, была нарушена, а тело со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.

«Как выяснилось, зная о материальном достатке потерпевшего, подозреваемый — 56-летний уроженец соседнего государства — решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности», — сообщили в полиции.

Не получив желаемого, сообщники связали мужчину и в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где жестоко убили.

Организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления.

Указанное событие квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы.

А в Закарпатье дети убили свою мать и выбросили тело в реку.

Трагедия случилась и в Ирпене (Киевская область): 19-летний парень расстрелял из травматического оружия свою бывшую девушку и ее нынешнего молодого человека, а после задержания застрелился в отделении полиции.

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