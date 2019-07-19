С поста 17 тамуза у иудеев начинается трехнедельный траур: история и правила поведения

Общество и люди

17 число месяца тамуза по еврейскому календарю — день поста. Поскольку в этом году он пришелся на вечер субботы, 20 июля, начало поста перенесено на раннее утро 21 июля. Во время этого поста иудеи весь день не едят и не пьют в память о несчастьях, которые в разные времена обрушились на еврейский народ именно в этот день. Напомним, 24 июня, через неделю после праздника Святой Троицы, у православных и грекокатоликов начинается Петров пост, который называют также Апостольским.

Одно из первых событий, ставших поводом для скорби, произошло 17 тамуза в год Исхода, в 2448 году от сотворения мира (1312 год до н.э.). Тогда Моисей, спустившись с горы Синай, увидел, как его народ пляшет вокруг золотого тельца, совершая тем самым тяжкий грех идолопоклонства, и разбил первые данные ему Богом скрижали Завета.

Почти через девять столетий, в 3336 году, когда сыны Израиля снова провинились перед Богом, начав забывать Тору, Иерусалим был осажден вавилонской армией. Нападавшие пробили брешь в городской стене и перекрыли иудеям возможность доставлять в Первый Храм жертвенных животных для службы. Поэтому 17 тамуза в храме прекратились обязательные ежедневные жертвоприношения. Это стало предвестием еще большей беды — в 3338 году Первый Иерусалимский Храм был разрушен, а еврейский народ потерял земли и свободу.

Спустя еще почти 500 лет, во времена Второго Храма, стены Иерусалима пробили уже осаждавшие его римляне, и святой город был захвачен. Апостомос (Апустумус), наместник царя Антиоха, решив уничтожить духовное достояние евреев, публично сжег Тору, что стало сигналом к преследованию евреев и одной из главных причин восстания Маккавеев.

В тот же день по приказу Антиоха в святилище Храма была установлена статуя языческого идола (по другим источникам, это сделал во времена Первого Храма, но тоже 17 тамуза, царь Иудеи Менаше, который имел скверную репутацию из-за различных зверств и поклонения идолам). Затем последовали разрушение Второго Храма и гонения на еврейский народ.

C 17 тамуза начинается трехнедельный траур, который закончится постом 9 числа месяца ава (11 августа), когда евреи будут оплакивать обрушившиеся на них бедствия, предвестниками которых стали события, произошедшие 17 тамуза.

Этот период называется еще «Бейн ха-Мецарим», что означает «в окружении бед», или «меж теснинами», и считается настолько неблагоприятным для евреев, что в течение этого времени нежелательно начинать какие-либо дела.

Рекомендуется отказаться и от посещения мест, которые могут хотя бы гипотетически представлять опасность: например, бассейны и пляжи, безлюдные места. По возможности, стоит перенести хирургические и другие медицинские вмешательства на период после 9 ава.

В дни траура в первую очередь скорбят о разрушении Храма и, по традиции, изучают его устройство и законы Торы, посвященные строительству Храма. В этот период не играют свадьбы (правда, до 1 ава (2 августа) разрешено совершать помолвки и устраивать по этому поводу трапезы, а потом, до 9 ава, только свататься, накрывая для гостей скромный, например, сладкий стол), не веселятся, не слушают музыку (так как левиты не поют больше в Храме) и не играют на музыкальных инструментах. Кстати, ради заработка еврей имеет право играть для неевреев, но только до 1 ава и не в дни поста.

С 1 ава ограничения ужесточаются: нельзя есть мясо и пить вино (за исключением суббот и трапез, установленных в честь исполнения заповеди), покупать и надевать новую одежду, стирать и гладить (исключение делается только для одежды детей до пяти-шести лет), бриться, стричься самим или стричь кого-либо, даже детей. Мыться в эти дни разрешено, только чтобы смыть с кожи грязь или в медицинских целях, а не ради удовольствия. В последнюю неделю перед 9 ава нельзя стричь ногти.

С 1 ава не покупают вещи, доставляющие радость и удовольствие: например, обручальные кольца, золотые и серебряные украшения и предметы роскоши. Но можно приобретать предметы, необходимые в быту: автомобиль, стиральную машину, кондиционер и т. п. Запрещено работать в садах, парках и цветниках — то есть занятия, которые приносят радость и доставляют удовольствие.

А еще в течение всех дней траура нельзя физически наказывать детей даже за самые тяжелые проступки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о дне апостолов Петра и Павла, которым заканчивается Петров пост: что нужно сделать, чтобы не упустить свое счастье.

Читайте также: Троица-2019: что нельзя делать в этот день

Мы также рассказывали о традициях Троицкой родительской субботы: как поминать умерших родственников и что делать в этот день.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter