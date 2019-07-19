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В историческом центре Киева дельцы присваивали дома в интересах боевиков "ЛНР"
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм по присвоению коммунального имущества в интересах боевиков. Ранее СБУ на взятках поймала чиновников таможенного поста «Ужгород».
Что же касается аферы с недвижимостью, оперативники спецслужбы установили, что группа лиц подделала ряд судебных решений с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, находящегося на временно оккупированной территории Донбасса. На основании фальшивых документов дельцы перерегистрировали коммунальное имущество в исторической части столицы, которое потом продавали коммерческим компаниям, где руководителями были сами организаторы сделки.
«По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела. В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Управление СБУ в Закарпатской области завело дело о посягательстве на территориальную целостность страны за публикацию в газете общества закарпатских венгров.
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