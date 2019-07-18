Происшествия

Брали по 10 тысяч с человека: СБУ обезвредила преступную группу таможенников поста "Ужгород"

Сотрудники СБУ поймали на взятках чиновников таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни. Сотрудники СБУ задокументировали системные «поборы» на таможенном посту. Ранее правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники Закарпатья наладили механизм вымогательства взяток от граждан, въезжающих на территорию нашей страны.

За различные суммы денег таможенники обещали не создавать искусственных препятствий. Речь шла о законной перевозке личных вещей при пересечении государственной границы.

По оперативной информации должностные лица обкладывали «данью» целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами и машинами частных перевозчиков.

Средняя сумма взятки с одного «рейса» составляла десять тысяч гривен.

Оперативники задержали таможенников во время получения очередной взятки.

Как сообщили в СБУ, мероприятия по разоблачению и блокировке взяточников на таможне проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Отметим, ранее в Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста «Ужгород». В организации схемы подозревают экс-начальника таможни.

Взяточничество на украинской таможне процветает. Недавно объявили в розыск обвиняемого в коррупции начальника Волынской таможни, который вместе с двумя подчиненными инспекторами получали взятки от граждан за беспрепятственный проезд через государственную границу.

За невыполнение поручения президента Зеленского уволить руководителей четырех таможен в западных областях Украины, поплатился своей должностью глава ГФС Александр Власов.

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