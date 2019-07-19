Легкие рецепты для ужина: быстро и просто (фото)

Стиль жизни

Лето — рай для гурманов. Овощи и зелень, ягоды и фрукты радуют разнообразием. И готовить из всего этого легко и приятно. Главное, чтобы были идеи! Ими с «ФАКТАМИ» поделился известный композитор Геннадий Татарченко (песни на его музыку «Виват, король», «Белая ворона», «Україночка», «Гей ви, козаченьки», «Білі нарциси» знают и любят миллионы ценителей прекрасного). Геннадий Татарченко еще и большой гурман, он готовит под музыку Бетховена и Шопена и называет свои блюда именами великих актрис и певиц современности.

— Путешествуя по миру, из каждой страны я привожу рецепт блюда, которое потом готовлю, — рассказывает Геннадий Татарченко. — Король любого стола — салат. Вкусно и полезно — а это главное. Любимые салаты я посвящаю актрисам и певицам. Вот, к примеру, салат «Мила Йовович». Ее отец и мой друг Боги Йовович привез мне из Югославии первую в моей жизни электрогитару. Милу же я помню, когда ей было несколько месяцев. Она родилась в Киеве, и счастливый Боги показывал мне ее, держа на руках. Тогда мы и предположить не могли, что малышка Мила — будущая звезда Голливуда.

— Поделитесь рецептом салата, посвященного Миле Йовович?

— Поделюсь с удовольствием!

Салат «Мила Йовович» Для его приготовления понадобятся креветки, грейпфрут, авокадо, огурец, листья зеленого салата, чеснок, масло оливковое, прованские травы, черный молотый перец, морская соль. Если креветки заморожены, нужно разморозить их и поместить на разогретую сковородку с оливковым маслом, в которое добавлен чеснок (но спустя пару минут его нужно извлечь). Обжарить креветки до готовности. Очистить огурец и авокадо и порезать кубиками. Филе грейпфрута нарезать кусочками. Смешать огурцы, авокадо и грейпфрут, посолить, поперчить и приправить оливковым маслом. И всю эту смесь поместить на листья салата в салатнице. Сверху положить креветки и приправить прованскими травами. И приятного аппетита!

— Захотелось приготовить.

— Креветки и авокадо также можно дополнить помидорами-черри — и это тоже прекрасный вариант для салата. Я раз пять был в Италии и там пробовал это сочетание. Такой салат с травами — замечательная идея для ужина. К слову, авокадо и томаты-черри — мои любимые овощи. Миниатюрные помидоры можно добавлять в салаты половинками или целиком. И в том, и в другом случае получается красиво.

— Нужно взять на заметку.

— А пикантный салат с сельдереем, белым виноградом и куриной грудкой я посвятил Мадонне. Обожаю ее за неординарность. Мадонна — мировая звезда, которая сделала себя сама. Ее творчество, подкрепленное деловой хваткой певицы, сегодня известно во всем мире. На концерте Мадонны в Киеве я получил огромное удовольствие.

Салат «Мадонна» Отварите куриную грудку. Когда она остынет, порежьте на небольшие кусочки, дополните тоненькими полосочками корня сельдерея, ягодами белого винограда, рукколой, листьями зеленого салата. Заправить оливковым маслом. Можно добавить немного дижонской горчицы.

— Виноград и сельдерей — необычное сочетание.

— Согласен. Еще один из рецептов я посвятил Селин Дион, визитной карточкой которой стала песня «My Heart Will Go On» в фильме «Титаник». В переводе ее название переводится «Мое сердце будет биться дальше». Эта песня имела всемирный успех. Мне захотелось посвятить Селин Дион какой-то необыкновенный салат. В нем сочетаются фрукты и овощи, а в результате получается богатая палитра вкуса.

Салат «Селин Дион» Дыню и авокадо порезать кубиками, слегка поперчить, добавить томаты-черри и красный салатный лук. Приправить оливковым маслом!

— Пикантно. К слову, европейские повара часто используют дыню для салатов. Один из таких — с дыней, кинзой, авокадо, луком и листьями салата. Заправляют его оливковым маслом с бальзамическим соусом или йогуртом.

— Отличная идея!

— Один повар посоветовал приготовить салат из дыни, арбуза, редиса, миндаля, зеленого лука с традиционной заправкой из оливкового масла. А еще очень вкусный салат с козьим сыром, помидорами и базиликом.

— Мне нравятся неординарные сочетания. Я даже шоколад ем с перцем! К слову, что касается десертов еще люблю творожно-мятный десерт из дыни. Он идеален для завтрака, но и для ужина подойдет, если хочется чего-то сладкого. Его я назвал в честь замечательной украинской певицы Оксаны Билозир.

Десерт «Оксана Билозир» Смешать творог с измельченной свежей мятой. Приправить йогуртом. Сверху дополнить кубиками спелой, сладкой как мед, дыни.

— Очень нежный летний десерт!

— Лучшие дыни, с моей точки зрения, узбекские. А вот арбузы — херсонские. У них непревзойденный вкус.

— Херсонские арбузы — одна из визитных карточек Украины. Как-то видела их в продаже на рынке в Риге, они пользовались там огромной популярностью.

— Это неудивительно. А какие у нас вкусные абрикосы и персики, какой виноград! Еще одно из лакомств я посвятил певице Анне Конде, для которой пишу песни. К слову, Аня не только замечательно поет, но и готовит прекрасно.

Десерт «Анна Конда» Кубиками порезанные персик и дыню дополнить ягодами винограда. Заправить ароматным медом и лимонным соком. Украсить листочками мяты.

— Какой виноград лучше использовать для этого десерта — синий или белый?

— Можно и тот, и другой. Тогда десерт получится очень красивым, разноцветным.

Один из десертов композитор Геннадий Татарченко посвятил певице Анне Конде, в репертуаре которой немало песен на его музыку

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Готовьте с удовольствием! Пусть блюда получаются вкусными и полезными. Очень важно красиво их подавать. Можно получать удовольствие не только от вкуса и аромата пищи, но и от ее внешнего вида, от оформления.

Больше легких рецептов летних салатов от Геннадия Татарченко, которые готовятся просто и быстро, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото в заголовке автора

Фото из альбома Геннадия Татарченко

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