НБУ перед выборами обвалил курс доллара

Деньги

В Украине продолжаются «валютные качели» — евро и доллары сначала дешевели, потом дорожали, а накануне выходных опять подешевели.

Так, на 22 июля 2019 года НБУ установил официальный курс на уровне 25,81 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, передает РБК-Украина.

Сообщается также, что на межбанке курс доллара по состоянию на 15:15 19 июля по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 31 копейку — до 25,74 грн/доллар, в покупке — до 25,72 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 34 копейки — до 28,89 гривен за евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из причин недавнего укрепления гривни эксперты называют успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.

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