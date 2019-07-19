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Тихие мысли и мистерия Кафки: названы первые фильмы — победители Одесского кинофестиваля (фото)
В пятницу, 19 июля, названы первые обладатели наград 10-го Одесского международного кинофестиваля, который стартовал 12 июля. Право огласить лауреатов-«первенцев» предоставили жюри FIPRESCI (представителей Международной федерации кинопрессы), которые оценивали фильмы Национального конкурсных программ — полного и короткого метра. В этом году членами жюри FIPRESCI Одесского кинофестиваля стали кинокритик Дмитрий Десятерик (Украина), журналист, критик и медиааналитик Джованни Вимеркати (Италия) и продюсер и киножурналистка Ванда Беджеллул (Швеция).
Лучшим украинским полнометражным фильмом, по версии критиков, назван «Мои мысли тихие» Антонио Лукича. Лента рассказывает о 25-летнем композиторе и звукооператоре Вадиме, который, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала.
Простая задача записать голоса закарпатских животных может стать для него шансом навсегда оставить неудобную Украину и отправиться в привлекательную Канаду. Однако все значительно сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее удобный для этого человек — мама Вадима…
Лучшим украинским короткометражным фильмом кинокритики назвал фильм «В нашей синагоге» Ивана Орленко (копродукции Украины и Франции). Его главный герой пытается узнать, что произошло в старой местной синагоге. Одержимого молодого человека преследует что-то доселе невиданное, и он не обращает никакого внимания на то, что происходит вокруг. Лента снята по мотивам незавершенного романа Франца Кафки.
Накануне зрителям и гостям юбилейного ОМКФ представили южнокорейскую художественную киноленту «Паразиты» — обладателя главной награды Каннского кинофестиваля «Золотой пальмовой ветви».
В центре сюжета «Паразитов» — семья из четырех бездельников. Главные герои живут в полуподвальной квартирке и зарабатывают на жизнь тем, что собирают коробки для пиццы, но даже это у них получается так себе. Ситуация меняется, когда старшему сыну друг предлагает поработать вместо него в семье богачей. С помощью сестры парень подделывает документы об образовании и устраивается на новое место. Далее события в фильме разворачиваются интереснейшим образом…
Напомним, 10-й Одесский международный кинофестиваль завершится 20 июля. О том, кто в чем блистал на красной дорожке, а также о событиях и скандалах на кинофоруме читайте на сайте «ФАКТОВ».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».