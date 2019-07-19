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У Зеленского предупредили Запад о "токсичности" Медведчука
Офис президента Украины Владимира Зеленского предостерег всех международных партнеров Украины от возможного некорректного понимания ее внешней политики из-за действий главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кума президента России Виктора Медведчука.
«Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства», — заявили на Банковой, пишет LIGA.net.
У Зеленского отметили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.
«Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Виктора Медведчука. — Авт.)», — говорится в ответе ОП на запрос журналистов.
Отметим, что вчера Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент Медведчука пригласили депутаты от ультраправых партий, симпатизирующих Путину.
Как писали «ФАКТЫ», ранее лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что кум Путина Медведчук вряд ли займет позицию официального представителя Украины на переговорах об освобождении наших незаконно удерживаемых в России и на оккупированных Россией территориях граждан.
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