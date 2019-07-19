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У Зеленского засомневались в эффективности кума Путина как переговорщика
Кум Путина Виктор Медведчук вряд ли займет позицию официального представителя Украины на переговорах об освобождении наших незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях граждан. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет «Интерфакс-Украина».
«Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий», — сказал он.
Разумков отметил, что это позиция партии, но добавил, что по его мнению она коррелирует с позицией президента.
«Не думаю, что президент Владимир Зеленский на это пойдет», — уточнил он.
Кроме того, на вопрос о том, в качестве кого Медведчук ездил в Европарламент, Разумков ответил: «Я не знаю, в качестве кого он там был. Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны».
При этом Разумков назвал поступок Медведчука «мелкой политической технологией» и выразил уверенность, что граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких — о политическом пиаре в разных его проявлениях.
Как известно, 18 июля Виктор Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий «план» по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент его пригласили депутаты от европейских ультраправых пропутинских партий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пророссийский политик Виктор Медведчук, являющийся одним из лидеров «Оппозиционной платформи За життя», сделал неожиданное признание о том, что негативно относится к 60% украинцев, которые согласно опросам, считают Россию агрессором.
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