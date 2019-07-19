Политика

Восстановление мира, к которому стремятся все украинцы, возможно лишь при условии выполнения Россией четких условий — прекращение огня, вывод войск, разоружение террористов, снятие морской блокады Азовского моря, освобождение украинских моряков. А единственным путем получения надежной безопасности для Украины является вступление в НАТО и Европейский союз. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.

«В Украине сегодня не существует партии войны, как никогда не было и до этого. Потому что мир — главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты — „Оккупационные платформа“, которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают Украинский капитуляции. На днях был очередной круглый стол на эту тему. Автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка — это еще не самое опасное из того, что они задумали. Цель их — „вернуть“ Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику, заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО», — убежден Петр Порошенко.

«Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО — единственный возможный путь к надежной безопасности и прочному миру. Ибо только тогда Россия оставит нас в покое. Потому за семьдесят лет существования Альянса никто не посмел напасть ни на одну страну — его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО — главные стратегические цели «Европейской Солидарности», — отметил лидер партии.

«За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка о том, что война идет потому, что на ней «кто-то зарабатывает». Война потому, что на нас напала Россия. И ключи от мира — в Кремле.

Поэтому международное давление на Москву остается нашим главным инструментом. Поэтому делегация нашей партии только что в Страсбурге строила проукраинское лобби в новом Европарламенте. Мы тем самым помогали и дипломатии, и новому президенту. Несмотря на внутренние дискуссии, внешне мы должны выступать единым фронтом… Отстаивать совместный национальной интерес важнее, чем любой партийный эгоизм", — призвал Петр Порошенко.

Порошенко считает позитивным тот факт, что новая украинская власть наконец признала безальтернативность нормандского формата и минского процесса.

«Но очень важно в погоне за быстрым результатом не поддаться соблазну пойти в фарватере искаженного понимания Минских договоренностей, которое постоянно навязывает Москва. Для восстановления мира Россия должна выполнить четкие условия. Устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Вывод всех российских войск и техники из Украины. Прекращение поставок боеприпасов, полное разоружение всех террористических незаконных вооруженных формирований. Снятие морской блокады Азовского моря и Керченского пролива, соблюдение свободы судоходства и освобождения моряков», — напомнил Петр Порошенко.

Следующие шаги — развертывание миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории и возвращение российско-украинской границы под контроль украинских пограничников. Только после выполнения всех пунктов безопасности возможны местные выборы, которые должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ, а также при условии восстановления украинского теле- и радиовещания, убежден пятый президент Украины.

«Если Россия всего этого всего не выполняет — усиление санкционного режима. Именно за это высказался Европарламент в резолюции, которую мы лоббировали во время визита в Страсбург. Резолюция также требует освободить всех политзаключенных и заложников Кремля, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях. В списке — фамилии конкретных ста тридцати человек. И особое внимание — нашим морякам. Требование — четкое: отпустить их немедленно, без каких-либо предварительных условий», — отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Первые решения Европарламента укрепляют нашу убежденность в том, что есть все шансы принудить Россию к урегулированию политико-дипломатическим путем. Это — при условии нашего единства внутри страны и координации усилий с нашими партнерами в Евросоюзе, США, Канаде и другими странами», — убежден Петр Порошенко.

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