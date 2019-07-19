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Происшествия

В одном из детсадов Львова погиб человек: первые подробности трагедии (фото, видео)

19:21 19 июля 2019 36
Во львовском детсаду бетонная стена раздавила человека
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Несчастный случай произошел во Львове днем в пятницу, 19 июля. В детском саду № 92 на улице И. Слепого в ходе противоаварийных работ бетонный блок упал на рабочего. 24-летний львовянин погиб.

— Подпорная стена была в плохом состоянии, комиссия признала ее аварийной. В горсовете приняли решение выделить из резервного фонда средства для ликвидации аварийной ситуации. Соответственно, была выбрана компания для проведения этих работ. По словам заведующей детсада, фирма подошла к работе ответственно — все было ограждено, чтобы предотвратить доступ детям.

Во время ремонтных работ бетонный блок упал на рабочего. На месте происшествия вызвали спасателей и «скорую». Однако спасти пострадавшего не удалось, — сообщила начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик.

По информации главка Нацполиции во Львовской области, предварительно установлено, что группа рабочих проводила ремонтные работы по укреплению ограды детсада. Приблизительно в 13:00 бетонная балка упала в траншею, где находился рабочий — житель Львова. Несмотря на усилия приехавших медиков, пострадавший умер от полученных травм. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на стройке в Одессе погиб рабочий. Молодой человек сорвался с крыши.

А на трассе Одесса — Киев дорожный рабочий погиб под колесами грузовика. Водитель не справился с управление и наехал на людей, проводивших ремонтные работы.

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