Шоу-бизнес

Лиза Галкина и её «одиннадцать калорий»: дочь Аллы Пугачевой показала, как похудела после тренажера (видео)

Муж Примадонны Максим Галкин благодаря пятилетней дочке Лизе запустил в народ фразу, грозящую в скором времени стать мемом: «Одиннадцать калорий!»

Шоумен, с семьей отдыхающий в Юрмале, снял маленький видеосюжет, в котором Лиза рассказывает о классном тренажёре, благодаря которому она сожгла «смотри сколько калорий» — целых одиннадцать!

«Видишь, даже майка большая стала! — хвалится малышка. — Раньше она была в обтяжку, а теперь висит свободно». Сюжет под названием «Лиза и её одиннадцать калорий» за неполных несколько часов набрал более миллион просмотров, и это число продолжает расти.

Среди откликов не только восхищение обаятельной и непосредственной девочкой, которая с малых лет решила следить за фигурой, но и попытка поклонников подрастающей звёздочки применить к себе эти одиннадцать калорий.

Конечно, сразу восхитились непосредственностью Лизы звёздные друзья Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Среди них Полина Гагарина, Алика Смехова, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская и многие другие. А Игорь Николаев, который тоже с семьёй отдыхает сейчас в Юрмале, пошутил: «Смотрю видео и непроизвольно втягиваю живот! Пока безуспешно!»

Лиза заставила улыбнуться тысячи людей. «Дочка у вас такая солнечная, яркая и позитивная! — пишут Максиму. — Порой я по несколько раз смотрю её видео. От неё веет добром. Дай Бог счастья вашей семье».

А кто-то вспомнил: «У меня так сыночек худел. На тренажёре ходил, смотрел, сколько калорий уходило. А в перерыве бегал лопать конфеты со словами: «Ну я же похудел, теперь можно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Юрмале у Лизы появилось новое творческое хобби: девочка здорово заинтересовалась ракушками как материалом, с которым интересно что-нибудь сделать. Собирает их, когда гуляет вдоль берега, тащит домой, моет, сушит. Потом, разложив на бумаге, она берет кисть и не спеша, с большим терпением раскрашивает их в разные цвета. Когда ракушки высыхают, девочка может наклеить их на свои рисунки, украшая их таким образом.

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