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Талантлива, как и Примадонна: фанаты в восторге новых способностей дочери Аллы Пугачевой Лизы (видео)
Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин разместил в Stories своего аккаунта в Instagram забавное видео со своей дочерью Лизой. На кадрах можно увидеть, как ребенок проводит «серьезную работу над ракушками». Девочка для этого взяли в руки кисть и краски.
«Продолжается наша работа над ракушками», — заявил снимающий весь процесс Максим Галкин.
На кадрах видно, как сосредоточенно Лиза Галкина раскрашивает дары моря. Девочка аккуратно наносит кисточкой краску на ракушки, делая их разноцветными.
Оказывается, в Юрмале, где сейчас Лиза гуляет с мамой, папой и братом вдоль берега, она тащит домой ракушки, моет их и сушит — и начинает с ними работать, как самый настоящий художник. Аккуратно разложив на бумаге, она берет кисть и не спеша, с большим терпением раскрашивает в разные цвета. Когда ракушки высыхают, девочка может наклеить их на свои рисунки, украшая их таким образом. Лиза так занята творческим процессом, что даже не смотрит в сторону телевизора, по которому идут мультики.
Маленькая художница лишь раз отвлеклась от занятия, спросив у отца: «Ты снимаешь?», и сразу же продолжила свое дело.
В конце ролика шоумен произносит: «Ну, ладно. Сейчас я к тебе присоединюсь. Буду помогать».
Поклонники похвалили Лизу Галкину за старания, в очередной раз восхитившись разнообразию ее талантов.
Также многие фолловеры обратили внимание, что девочка держит кисточку в левой руке, и отметили, раньше они не замечали, что она левша. Звездного отца поблагодарили за подаренный благодаря видео утренний позитив.
Отметим, что Максим Галкин регулярно в соцсетях рассказывает об успехах своих детей — Лизы и Гарри. Может быть, поэтому у детей Галкина и Пугачевой так много интересных увлечений, что родители не просто поддерживают их, но и занимаются вместе с ними.
Как известно, Лиза и Максим родились в 2013 году от суррогатной матери.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем — поклонники звездной семьи отмечают, что девочка рождена стать звездой.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».