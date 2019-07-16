20 июля 2019

Сегодня мы с вами поговорим о шахматах. Во-первых, потому что 20 июля во всём мире отмечается Международный день шахмат. Во-вторых, потому что они просто заслуживают того, чтобы о них говорили часто и предметно. Ведь они замечательны во всех смыслах — делают человека, познавшего их премудрости, умнее, изобретательнее, серьёзнее, глубже. А ещё они необыкновенно красивы. И как игра со множеством самых невероятных комбинаций. И как средство общения между людьми думающими. И, наконец, как произведение искусства. Как, например, этот комплект шахматных фигур, созданный руками известного испанского скульптора, который мне в своё время с трудом удалось найти на одном из английских интернет-аукционов.

О шахматах можно было бы рассказывать долго и самозабвенно. Представители старшего поколения наверняка помнят то время, когда шахматы были просто неотъемлемой частью нашей жизни. Обзоры матчей на звание чемпиона мира и даже Советского Союза регулярно публиковались на страницах массовых газет. Подробности этих встреч подолгу обсуждались в специальных телепередачах. А школьникам записаться в шахматный кружок было куда сложнее, чем в школу бальных танцев или в секцию лёгкой атлетики.

Но я не стану утомлять вас воспоминаниями, которые сегодня могут показаться никому уже не интересными. Лучше расскажу о нескольких фактах, способных пролить новый свет на одну из самых старых игр в человеческой истории. Итак, считается, что шахматы были придуманы в Индии приблизительно 1400 лет назад. Оттуда игра постепенно перекочевала в Эраншахр (территория современных Ирана и Ирака), а затем уже на Ближний Восток и в Европу. Первый ход пешки на две клетки вместо одной был придуман в Испании в 1280 году. Кстати, там же произошло превращение ферзя (в Европе его называют королевой) из достаточно слабой фигуры в самую сильную на шахматной доске. На этом настояла Изабелла Испанская, которой очень не нравилась роль, отводившаяся для ферзя прежде.

А китайскому императору Суй Вэн-ди не нравилось то, что некоторые игроки в шахматы называли одну из фигур императором. И он быстро навёл в порядок, приказав публично казнить за это двух заморских шахматистов, приехавших в Поднебесную… Между прочим, споры о происхождении названия игры продолжаются до сих пор. Многие считают, что название ''шахматы'' происходит от персидских слов ''шах'' и ''мат'', которые часто переводятся как ''король умер''. Хотя, по мнению их оппонентов, более точным эквивалентом было бы выражение ''король в ловушке'' или ''королю не убежать''.

Дольше всех в истории чемпионом мира по шахматам оставался Эммануэль Ласкер. На шахматном троне он находился с 1894 по 1921 годы — 26 лет и 337 дней. Сейчас смена шахматных королей происходит значительно чаще. И ещё. После одного из шахматных матчей, продолжавшегося в Белграде в 1989 году между Николичем и Арсовичем 20 часов и 15 минут (тогда было сделано 269 ходов), ФИДЕ ввела правило: если за 100 ходов не была взята ни одна фигура, объявляется ничья. И даже при этом, по подсчётам экспертов, теоретически в самой длинной шахматной партии может быть сделано 5949 ходов!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.