Спорт

Выиграла чемпионат Европы, а это никому не нужно: легкоатлетка выдала горькую правду о спорте в Украине (видео)

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с победой вернулась из шведского Евле, где выступала на чемпионате Европы среди спортсменов, не старше 23 лет. Наша спортсменка единственная преодолела планку на высоте 1,97 м, что позволило не только защитить звание чемпионки Европы U-23 (в 2017-м Юлии также не было равных в польском Быдгоще), но и выполнить олимпийский норматив на Олимпиаду-2020 в Токио. «Серебро» досталось немке Кристине Хонзель, «бронза» у Эллы Юннилы из Греции — обе остановились на высоте 1,92 м.

По возвращению в Киев 21-летняя спортсменка рассказала о том, насколько ее изменила популярность. «Я какой была, такой и осталась — внимание меня не изменило. Да и моя популярность — понятие довольно противоречивое. Вот вернулась с победного чемпионата Европы, а из журналистов в аэропорту меня не встретил ровно никто. Поэтому задирать нос не от чего (улыбается). Должна сказать, что я даже не к себе внимания прошу, а к спорту в целом. Дети должны видеть на телевидении спорт, у них должны быть живые герои. Тогда у нашего спорта будет будущее», — приводит слова Левченко сайт «Главком».

Добавим, что на чемпионате Европы U-23 еще одну медаль, бронзового достоинства, принес Украине в метании молота Михаил Гаврилюк. С результатом 72,21 наш 20-летний соотечественник уступил лишь испанцу Альберто Гонсалесу (74,36 м) и венгру Бенче Халашу (74,14 м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко из списка главных красоток украинского спорта показала своего бойфренда.

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