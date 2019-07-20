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В Киеве обстреляли автобус: первые детали происшествия
В Киеве мужчина на Opel обстрелял автобус и скрылся. После инцидента в столице был введен план «Перехват». Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Instagram.
«Правоохранители разыскивают худощавого лысого мужчину, который, предположительно, был за рулем автомобиля. По состоянию на 10:08 в Киеве введен оперативный план „Перехват“. Правоохранители разыскивают серый Opel Vivaro. Автомобиль, предположительно, направляется в сторону Борщаговки», — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что план «Перехват» сняли. Автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции. Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Как писали «ФАКТЫ», похожий инцидент произошел на днях в Днепре. Так, 16 июля около 18:30 по Набережной Заводской ехал Ford. Вдруг раздался выстрел. Пуля насквозь пробила лобовое стекло автомобиля. Правоохранители разыскивают стрелка.
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