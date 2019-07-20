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Фанаты «русского мира» устроили провокацию в Станице Луганской
В Станице Луганской на пункте пропуска сторонники «русского мира» осквернили новый автобус «Неоплан». Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.
«Сразу после разведения сил и средств на участке разведения № 1 „Станица Луганская“, между КПВВ и разрушенным мостом начал курсировать новый современный автобус, который регулярно, в течение дня подвозит людей к линии разграничения. За этот период несколько тысяч пожилых людей, пенсионеров, людей с особыми потребностями воспользовались этим удобным и бесплатным автобусным сервисом», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что «среди тех, кто пользовался услугой бесплатной автобусной перевозки нашлись негодяи».
«Вчера, во второй половине дня, неизвестные лица совершили дикарский акт вандализма в отношении украинского социального транспортного средства. Они разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, а в салоне сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания. По уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что „художники“ являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого „русского мира“», — говорится в сообщении.
Благодаря помощи местной власти и оперативным действиям водителя, автобус быстро отмыли и отчистили от провокационных надписей.
Как писали «ФАКТЫ», недавно правительство откорректировало Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, среди прочего — процедуры пропуска людей и транспортных средств, выдачи разрешений на ее пересечение, особенности контроля за въездом-выездом через КПВВ и перемещение гуманитарных грузов.
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