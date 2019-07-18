Украина

В Украине вводят новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что изменится

Правительство откорректировало Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, среди прочего — процедуры пропуска людей и транспортных средств, выдачи разрешений на ее пересечение, особенности контроля за въездом-выездом через КПВВ и перемещение гуманитарных грузов. Напомним, ранее вступили в силу новые правила въезда подростков из Крыма.

Главным изменением для граждан станет новый принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения.

В Министерстве по делам временно оккупированных территорий заявляют, что таким образом вскоре станет возможным снятие ограничение на провоз товаров гражданами, кроме запрещенных к перемещению. Перечень последних министерство планирует утвердить в ближайшее время.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменились условия пересечения линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», где в конце июня украинская армия отвела свои подразделения и военную технику.

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