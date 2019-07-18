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В Украине вводят новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что изменится
Правительство откорректировало Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, среди прочего — процедуры пропуска людей и транспортных средств, выдачи разрешений на ее пересечение, особенности контроля за въездом-выездом через КПВВ и перемещение гуманитарных грузов. Напомним, ранее вступили в силу новые правила въезда подростков из Крыма.
Главным изменением для граждан станет новый принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения.
В Министерстве по делам временно оккупированных территорий заявляют, что таким образом вскоре станет возможным снятие ограничение на провоз товаров гражданами, кроме запрещенных к перемещению. Перечень последних министерство планирует утвердить в ближайшее время.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменились условия пересечения линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», где в конце июня украинская армия отвела свои подразделения и военную технику.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.