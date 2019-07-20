На аттракционе в Кирилловке подросток сломал шею: детали жуткого происшествия

Происшествия

Водные развлечения в курортной Кирилловке на Азовском море закончились плачевно для мальчика-подростка. Несовершеннолетний турист пострадал при катании на «банане». В больнице у подростка диагностировали травму шейного отдела позвоночника.

Инцидент случился возле базы «Маяк». Как сообщает РИА «Мелитополь», подросток стал жертвой собственной беспечности. Покатавшись на водном аттракционе и прибыв к берегу, юноша решил еще и нырнуть с водной платформы. Глубина оказалась недостаточной для безопасного ныряния — вследствие прыжка подросток ударился головой о дно.

В ходе расследования выяснилось, что катания на «банане» организовывал не сам владелец платформы и водного скутера, а несовершеннолетний сын предпринимателя. У бизнесмена изъяли скутер и «банан», дело расследуется как нарушение правил безопасности на водном транспорте.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали самые популярные виды досуга в Кирилловке и стоимость проживания на курорте в новом сезоне.

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