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Украинские военные проверяют информацию о присутствии войск РФ на белорусской части зоны отчуждения
Командование Сухопутных войск Украины получило сигнал, что на белорусско-украинской границе со стороны белорусской части чернобыльской зоны отчуждения замечено скопление российских войск и техники. Местные жители опасаются, что войска появились на границе, чтобы в подходящий момент проникнуть на украинскую территорию, а пока проводят учения с бронетехникой и авиацией.
61 отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных Сил Украины проверяет информацию о появлении российских войск у северной границы Украины. В случае подтверждения сведений 61 опебр выразила готовность за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке границы и дать достойный отпор агрессору.
Напомним, с апреля 2019 года 61-я бригада ВСУ переведена из резерва в боевой состав. Бригада базируется в Чернигове, но ее задачей является усиления обороны Украины на северном участке государственной границы.
В июне стало известно, что Россия перебросила в Беларусь большое количество военной техники и военных. По российской версии, все это было сделано ради парада в Минске 3 июля.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...