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Украина

Яблоку негде упасть: в сети показали фото многолюдного пляжа в Крыму

23:19 20 июля 2019 268
пляж
Инф. «ФАКТОВ»

Пляжи в оккупированном Крыму, несмотря на благоприятную погоду не могут похвастаться обилием туристов. Полуострову предрекают очередной проваленный сезон. Тем не менее, в Симеизе нашелся участок прибрежной зоны, где людей подчеркнуто много. Как оказалось, для того, чтобы морской берег выглядел как во времена туристического бума, потребовалось всего-навсего закрыть основную линию пляжей в городе.

«В Симеизе закрыли на реконструкцию основную линию пляжей. А это то, что осталось, плюс пляж «Башмак», — объяснила крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

пляж

Напомним, в отличие от Крыма, в курортной зоне Кирилловки на Азовском море были дни, когда на пляже оставались только «стоячие» места.

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