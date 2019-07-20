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Красавица-украинка Харлан стала шестикратной чемпионкой мира (видео)
Украинская саблистка Ольга Харлан в блестящем стиле завоевала «золото» чемпионата мира, который проходит в столице Венгрии — Будапеште.
На пути к финалу наша соотечественница последовательно одолела Абандон Соеон Чой из Южной Кореи (15:12), свою соотечественницу Алину Комащук (15:14) и румынку Бьянку Паску (15:5). В решающем противостоянии соперницей украинки была семикратная чемпионка мира и действующая олимпийская чемпионка Софья Великая из России.
На протяжении всего поединка Ольга вела в счете, но россиянка все время догоняла ее. Но решающий удар все же остался за украинкой — в итоге, 15:14 в пользу Харлан, что позволило ей завоевать «золото», уже шестое в карьере (и четвертое индивидуальное), мирового первенства.
Видеообзор финального противостояния
Отметим, что по итогам чемпионата мира Харлан возглавила мировой рейтинг саблисток. Наша соотечественница, набрав 267 баллов, опередила как раз Софью Великую (264 очка), на третьей же строчке располагается француженка Манон Бруне (170 очков).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что две украинских легкоатлетки стали чемпионками Европы.
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