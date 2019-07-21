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- 08:40 Сеть возмутило хамство водителя маршрутки, отказавшегося бесплатно везти участников боевых действий
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Сеть возмутило хамство водителя маршрутки, отказавшегося бесплатно везти участников боевых действий
В Киевской области водитель маршрутки «Белая Церковь — Киев» отказался выполнять закон и обеспечить бесплатный проезд участникам боевых действий. Одному из военнослужащих водитель предложил заплатить полную стоимость, а второго согласился довезти за 50% от тарифа.
О случае на маршруте рассказала боевой медик 72-й бригады ВСУ Юлия Евдокимова в Facebook. Военнослужащая уточнила, что ей предложили два варианта на выбор: или платить оглашенную стоимость или дожидаться следующей маршрутки. Из разговора выяснилось, что законов водитель автобуса не знает, путает пригородные рейсы с междугородными и искренне считает, что льготный проезд — это не требование законодательства, а добрая воля собственника маршрутки.
Пользователи соцсетей посоветовали не оставлять без внимания случаи, подобные Юлиному: необходимо вызывать полицию и фиксировать нарушения. Если не отстаивать свои права, нарушения со стороны водителей сами собой не прекратятся.
Напомним, случаи, когда ветеранов отказываются бесплатно возить в маршрутках, периодически фиксируются в разных городах. В Раде был принят за основу проект закона о том, чтобы усилить ответственность водителей и собственников автобусов за подобные нарушения.
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