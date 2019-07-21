На МКС прибыл новый экипаж (фото)

Мир

В воскресенье, 21 июля, на Международную космическую станцию (МКС) прибыл новый экипаж. Российский корабль «Союз МС-13» доставил на орбиту россиянина Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и итальянца Луку Пармитано. На МКС их встречали российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

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«Союз МС-13» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане 20 июля в 19:28 по киевскому времени. На орбиту корабль вывела ракета-носитель «Союз-ФГ». Запуск и полет прошли без замечаний.

Старт корабля "Союз МС-13"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время возвращения на Землю россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американка Энн Макклейн, которые провели на МКС 204 дня, у спускаемого аппарата корабля «Союз МС-11» отказал двигатель. К счастью, автоматика сразу же перешла на реверсный режим. Посадка была нормальной.

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А в октябре 2018 года Овчинин и Хейг были вынуждены совершить аварийную посадку вскоре после старта корабля с Байконура из-за проблем с ракетой-носителем «Союз-ФГ».

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