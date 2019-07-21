Рекорд "Аватара" пал: "Мстители" объявлены самым кассовым фильмом в истории

Шоу-бизнес

В воскресенье, 21 июля, компания Walt Disney объявила о том, что фильм «Мстители: Завершение» (Avengers: Endgame) собрал в мировом прокате 2 миллиарда 789 миллионов долларов и стал, таким образом, самым кассовым в истории. Рекорд, установленный «Аватаром» Джеймса Камерона в 2009—2010 годах, пал. Кассовые сборы «Аватара» были зафиксированы на отметке 2 миллиарда 788 миллионов долларов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», «Мстители: Завершение» вышел в прокат в апреле 2019 года. Он является 22-й картиной, входящей в так называемую Кинематографическую вселенную Marvel. Она объединяет фильмы, снятые по мотивам популярных комиксов Marvel о супергероях. Эти картины собрали в общей сложности 22,4 миллиарда долларов в мировом прокате.

Вселенная Marvel началась с премьеры фильма «Железный человек» в мае 2008 года. А последней на сегодняшний день кинолентой, входящей в этот цикл, является «Человек-паук: Вдали от дома», главную роль в которой исполнил Том Холланд. Молодой актер также сыграл Человека-паука и в фильме-рекордсмене «Мстители: Завершение».

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Walt Disney поздравил съемочную группу картины с потрясающим успехом. Сняли фильм режиссеры Энтони и Джо Руссо. Главные роли исполнили Роберт Дауни-младший (Тони Старк — Железный человек), Крис Эванс (Стив Роджерс — Капитан Америка), Марк Руффало (Брюс Бэннер — Халк), Крис Хемсуорт (Тор), Скарлетт Йоханссон (Наташа Романофф — Черная Вдова), Джереми Реннер (Клинт Бартон — Соколиный Глаз), Пол Радд (Скотт Лэнг — Человек-муравей), Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс — Капитан Марвел), Джош Бролин (Танос), Том Холланд (Питер Паркер — Человек-паук).

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Студия Walt Disney объявила, что в ближайшее время в прокат выйдет режиссерская версия «Мстителей». В нее буду включены сцены, вырезанные при монтаже. Этот маркетинговый ход должен добавить в копилку фильма еще пару десятков миллионов долларов.

Напомним, что теперь Walt Disney принадлежат также права и на «Аватар». Компания приобрела студию 21st Century Fox за 71 миллиард долларов. Уже объявлены даты выхода в прокат четырех новых частей «Аватара».

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