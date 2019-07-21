Мир

Боевики «ДНР» дали разрешение на перезахоронение тела американца Вильяма Рейли, который одурманенный пропагандой, в 2015 году уехал воевать на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе и пропал. Напомним, в Украине приговорили к 13 годам заключения бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего на стороне боевиков.

Как в Twitter сообщает украинский журналист и блогер Денис Казанский, могила Рейли была найдена в Шахтерске Донецкой области еще в 2018 году. В мае 2019 так называемый «глава администрации» Шахтерская издал распоряжение, в котором дал разрешение отцу погибшего американца перезахоронить останки его сына.

В распоряжении говорится, что Рейли будет захоронен в г. Саутфилд в штате Мичиган.



История погибшего американца на Донбассе, по словам Казанского, началась с того, что в мае 2015 года он, находясь в Москве, познакомился с Михаилом Полынковым, который занимается вербовкой и отправкой в Украину российских наемников.



После общения с вербовщиком, Рейли поехал в Ростов, где у него украли все деньги. Из Ростова он должен был ехать на оккупированную территорию Донецкой области, но связь с ним оборвалась.

Родители Вильяма пытались связаться с Полынковым, но тот заявил, что американца якобы арестовали российские спецслужбы.

На могиле Рейли в Шахтерске стоит дата 2015 год, то есть вскоре после того, как он исчез в Ростове.

Писал как-то про американца Вильяма Рейли, которого убили в ДНР. https://t.co/F991WxVzEx



Его могила нашлась в Шахтерске. Боевики недавно дали разрешение родителям на эксгумацию и перезахоронение тела в США. pic.twitter.com/TaOzpVVQ5F — Денис Казанський (@den_kazansky) July 20, 2019

Как писали «ФАКТЫ», не все иностранцы едут воевать на Донбасс из-за денег. Многие из них становятся жертвами пропаганды, за что потом приходится отвечать по закону. Так, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, Сергея, гражданина Германии, Высший земельный суд Мюнхена приговорил к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Киселева-младшего признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины. В Беларуси судили военнослужащего, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать на стороне боевиков «ДНР».

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