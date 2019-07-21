Происшествия

Высокая скорость и невнимательность на дороге стоили жизни трем людям в Кременчуге (видео)

Около полуночи 20 июля на проспекте Свободы в Кременчуге Полтавской области произошло трагическое ДТП, унесшее жизни трех человек. На месте погибли 38-летняя женщина и два мужчины — 34 и 37 лет.

По информации пресс-офицера Кременчугского городского отдела полиции Анны Васенко, водитель автомобиль ВАЗ-2170 («Приора»), перестраиваясь из одной полосы движения в другую, не выдержал безопаснойую дистанцию и налетел на ехавший впереди микроавтобус Mercedes Vito. В результате этого «Приору» выбросило за пределы проезжей части, где она врезалась в железобетонную опору ЛЭП. От столба неуправляемая машина отлетела на растущее вблизи дерево и только после этого остановилась.

Водитель микроавтобуса вызвал на место происшествия полицию, «скорую» и спасателей. Увы, спасать было некого. Одну из жертв выбросило из салона на несколько метров, а двух пришлось вырезать с помощью гидравлических инструментов.

Личности погибших установлены. Оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства трагического происшествия. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть трех человек, открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали подробности страшной автокатастрофы, произошедшей 13 июля на автотрассе Полтава — Лохвица, где лоб в лоб столкнулись Toyota и ВАЗ. В аварии со смертельным исходом пострадала семья из Кременчуга, для которой неравнодушные жители города объявили сбор средств.

Фото Анны Васенко

Ввидео «Громадське»

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