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Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов: кто кого «пересмотрел» (фото, видео)
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) впервые встретился лицом к лицу со своим будущим соперником британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения).
Дуэль взглядов прошла на ринге O2 Arena, где 31 августа состоится объединительный поединок за титулы, которыми владеет наш соотечественник (WBA, WBO и журнала The Ring), а также вакантный пояс WBC. Боксеры не стали устраивать шоу, а просто на протяжении нескольких десятков секунд не отводили друг от друга глаза, завершив мероприятие джентльменским рукопожатием.
«Я очень взволновав, ведь именно в Лондоне я завоевал одну из двух олимпийских золотых медалей. Мне нравится местная публика, ведь она разбирается в боксе. Поэтому я с нетерпением жду поединка. Кэмпбелл — достаточно опытный боксер, с большим багажом выступлений на любительском уровне. У него высокий боксерский IQ. Предстоящий бой будет очень интересным для болельщиков», — поделился своими эмоциями украинец после дуэли взглядов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что официально названы дата и место боя Ломаченко — Кэмпбелл.
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