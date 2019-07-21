- 15:21 Киевлян предупредили о проблемах на дорогах из-за визита арабского шейха
- 15:21 Жара уйдет: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
- 15:14 Под Киевом две похоронные фирмы со стрельбой "делили" покойника: четверо раненых
- 15:01 Я влюбился в Мадонну, в ней всегда была не только сексуальность, но и сила, — Жан-Поль Готье
- 14:59 Выборы в Раду 2019: как проходит голосование
- 14:40 Никакая не агитация: в Днепре избирателей завлекали на участки пирожками по 5 копеек
- 14:32 Полиция предупреждает: на Харьков движутся автобусы с "титушками"
- 14:14 На КПВВ "Майорское" таки нашли взрывоопасный предмет: пункт пропуска снова закрыт
- 13:36 Не знала, что до 18-ти нельзя: в Бахмуте на выборах проголосовал ребенок
- 13:32 Масштабный пожар под Одессой: горел склад с косметикой
- 12:48 Зеленский рассказал, каким видит нового премьера
- 12:43 Порошенко проголосовал и назвал союзника в новой Раде
Масштабный пожар под Одессой: горел склад с косметикой
В ночь на воскресенье, 21 июля, в поселке городского типа Таирово неподалеку от Одессы (Овидиопольский район) случился масштабный пожар.
«Сообщение о возгорании поступило на спецлинию „101“ за 20 минут до полуночи. В поселке Таирово загорелся двухэтажный торговый склад по улице Литературной. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. С пылающего здания огонь мог перекинуться на соседние жилые дома частного сектора», — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС.
В связи с угрозой распространения огня на расположенный впритык к зданиям жилой сектор, пожару был присвоен повышенный номер вызова «ранг-2». В 02.39 огонь удалось локализовать, а в 04.00 — погасить.
Погибших и пострадавших нет. В тушении огня были задействованы 65 пожарных и спецавтотехника. Причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
За прошедшие сутки это уже не первый пожар в окрестностях Одессы. Накануне вечером 15 человек пришлось эвакуировать из жилой многоэтажки в селе Лиманка того же Овидиопольского района. Здесь на жилмассиве «Радужный» загорелась квартира на четвертом этаже. Жильцы выше расположенных квартир оказались заблокированы огнем.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших: прибывшие спасатели оперативно справились с огнем.
Напомним, ранее под Одессой горели фуры с фруктами, а до этого случилось возгорание сухостоя возле популярной курортной зоны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..