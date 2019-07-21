Масштабный пожар под Одессой: горел склад с косметикой

Происшествия

В ночь на воскресенье, 21 июля, в поселке городского типа Таирово неподалеку от Одессы (Овидиопольский район) случился масштабный пожар.

«Сообщение о возгорании поступило на спецлинию „101“ за 20 минут до полуночи. В поселке Таирово загорелся двухэтажный торговый склад по улице Литературной. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. С пылающего здания огонь мог перекинуться на соседние жилые дома частного сектора», — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС.

В связи с угрозой распространения огня на расположенный впритык к зданиям жилой сектор, пожару был присвоен повышенный номер вызова «ранг-2». В 02.39 огонь удалось локализовать, а в 04.00 — погасить.

Погибших и пострадавших нет. В тушении огня были задействованы 65 пожарных и спецавтотехника. Причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

За прошедшие сутки это уже не первый пожар в окрестностях Одессы. Накануне вечером 15 человек пришлось эвакуировать из жилой многоэтажки в селе Лиманка того же Овидиопольского района. Здесь на жилмассиве «Радужный» загорелась квартира на четвертом этаже. Жильцы выше расположенных квартир оказались заблокированы огнем.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших: прибывшие спасатели оперативно справились с огнем.

Напомним, ранее под Одессой горели фуры с фруктами, а до этого случилось возгорание сухостоя возле популярной курортной зоны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter