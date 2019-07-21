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- 15:57 Пятая годовщина освобождения Торецка и Рубежного: украинцам напомнили о героических боях
Пятая годовщина освобождения Торецка и Рубежного: украинцам напомнили о героических боях
В Украине вспоминают героические операции армии по освобождению от российско-террористических войск городов Торецк в Донецкой области, а также Рубежного на Луганщине, которые прошли пять лет назад — 21 июля 2019 года.
Операцию по освобождению Торецка (бывший Дзержинск) провели 33 бойца Сил специальных операций ВСУ и восемь воинов 73-го Морского центра специального назначения. Они зашли в город около 6:00 и захватили штаб боевиков, после чего в течение восьми часов сдерживали контратаки 200 вооруженных террористов, располагающих танками и БМП. Когда удержать контроль над городом им не удалось, оставшиеся в живых боевики сбежали в Донецк и Горловку, бросив при этом тяжелую технику.
Флаг Украины был поднят над зданием горсовета уже вечером.
Молниеносной была и операция по освобождению Рубежного, которую провели подразделения ВСУ, Нацгвардии, подразделений милиции, а также добровольческие батальоны «Чернигов», «Айдар» и «Луганск-1».
Рубежное сегодня
Все операции проводились максимально тихо, и уже за несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета.
Напомним, ранее украинцы отметили пятую годовщину одного из черных дней в истории Вооруженных Сил Украины — ракетного обстрела украинских военных под Зеленопольем на Луганщине. Огонь вели с российской территории.
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