Украина

На Донбассе погиб Богдан Бигус: в сети показали фото героя

В штабе операции Объединенных сил назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе в четверг, 18 июля.

«Во время выполнения боевого задания от ранений погиб старший солдат Богдан Бигус. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе под Авдеевкой получил смертельные ранения украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол.

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