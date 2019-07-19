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На Донбассе погиб Богдан Бигус: в сети показали фото героя
В штабе операции Объединенных сил назвали имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе в четверг, 18 июля.
«Во время выполнения боевого задания от ранений погиб старший солдат Богдан Бигус. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Светлая память воину! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!» — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе под Авдеевкой получил смертельные ранения украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол.
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